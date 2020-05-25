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Кличко показал, как работает метро в первый день после запуска

Кличко показал, как работает метро в первый день после запуска (3 новости)

«С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. В метрополитене осуществили все необходимые меры для безопасной…»

Мэр Киева Виталий Кличко проверил работу метро после долгого простоя из-за пандемии коронавируса. "Утром я был в метро, которое с сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном режиме. Посмотрел, что там происходит в первый день его работы. Ситуация спокойная", – написал городской голова в Facebook.25 мая после двухмесячного перерыва возобновили работу метрополитены Киева и Харькова. Киевское метро открылось в 5.45. Пассажиров в метро пускают в масках или респираторах, ранее в Киевском метрополитене анонсировали, что обязательными будут и перчатки, но потом от этой идеи решили отказаться.

Метро в трех городах Украины прекратило работу 17 марта из-за эпидемии коронавируса.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации....

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 13:10 С понедельника, 25 мая, киевское метро возобновило свою работу в обычном режиме. В метрополитене осуществили все необходимые меры для безопасной перевозки пассажиров. Об этом мэр Киева Виталий Кличко…
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