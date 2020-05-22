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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:03
· Американский боксер
Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг

Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг (4 новости)

«Знаменитый американец намерен провести выставочные бои в благотворительных целях»

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда берет выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.

В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, помимо других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.

"Команда Холифилда готовится к бою", – написал 57-летний американец.

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Team Holyfield preparing for battle @klitschko @antoniotarver @theheavyweightfactory @anthony.rhoades #teamholyfield #comeback #boxing #evanderholyfield

Допис, поширений Evander Holyfield (@evanderholyfield) 21 Тра 2020 р. о 4:50 PDT

Кто станет соперником Холифилда?

Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.

Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.

Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. У обоих победу праздновал Эвандер.

Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.

Обновлено в 13:03 Знаменитый американец намерен провести выставочные бои в благотворительных целях

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Сегодня Сегодня  ·  22.05.20, 11:39 Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возобновления карьеры. Ранее мы писали, что братьям Кличко предлагают…
Terrikon Terrikon  ·  22.05.20, 11:40 Четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд опубликовал в социальной сети видео своей подготовки к возвращению на ринг
Факты Факты  ·  22.05.20, 13:03 Знаменитый американец намерен провести выставочные бои в благотворительных целях
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