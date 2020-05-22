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Кличко помогает Холифилду вернуться на ринг (4 новости) «Знаменитый американец намерен провести выставочные бои в благотворительных целях»

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда берет выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.

В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, помимо других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.

"Команда Холифилда готовится к бою", – написал 57-летний американец.

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Team Holyfield preparing for battle @klitschko @antoniotarver @theheavyweightfactory @anthony.rhoades #teamholyfield #comeback #boxing #evanderholyfield

Допис, поширений Evander Holyfield (@evanderholyfield) 21 Тра 2020 р. о 4:50 PDT

Кто станет соперником Холифилда?

Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.

Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.

Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. У обоих победу праздновал Эвандер.

Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.

Обновлено в 13:03 Знаменитый американец намерен провести выставочные бои в благотворительных целях