Кличко попросил правительство ослабить карантин в Киеве несмотря на несоответствие критериям

Мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабмин разрешить Киеву перейти ко второму этапу смягчения карантина. Об этом она заявил во время брифинга. "С 23 мая столица планировала следующий этап смягчения ограничений. Сегодня МОЗ заявило, что Киев и еще 11 областей не соответствует критериям второго этапа смягчения ограничений. Подчеркиваю, по трем критерия не соответствует только по одному –количество заболевших на 100 человек. В Киеве сейчас 15 заболевших на 100 тыс. за последние 7 дней. По другим критериям претензий нет", - заявил мэр. По его словам, превышение нормы по количеству заболевших произошло из-за вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек. При этом последние 6 дней заболеваемость был в границах нормы. "Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим: разрешить Киеву второй этап смягчений, но не всех, а тех что критически важны для города и бизнеса", - заявил Клико. Он просит разрешить работу наземного общественного транспорта и магазинов площадью...