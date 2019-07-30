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Политика
Капитал Капитал · · Обновлено в 13:39
· Президент Украины · Мэр · Киеврада · Встреча
Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан

Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со "смотрящими", утверждает Богдан (7 новостей)

«Глава Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко больше не контролирует столичный совет. С данным шокирующим заявлением…»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что лично в ходе встреч просил мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих» в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом. «У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз — то есть на каждой встрече по три раза, — просил отказаться от института „смотрящих“ в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве», — сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Офисе президента, передает Интерфакс-Украина. В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице. По словам главы Офиса президента, мэр Киева заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что «что-то происходит не так», но сделать с этим ничего не может. «Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три „смотрящих“, которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром», — заявил Богдан. Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко. В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы КГГА на ближайшем заседании. Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. «Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему», — добавил премьер. В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству. 25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Обновлено в 13:36 «Действительно, у меня было несколько встреч с господином Кличко здесь в Администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я ему лично 6 раз, то есть на каждой встрече по три раза, предлагал отказаться от института «смотрящих»,…

Обновлено в 13:39 Он сказал, что не был готов к такой встрече, поэтому не записал разговор.

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Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 12:35 Руководитель Офиса президента: "Мэр Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно он не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, – и если он не…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.07.19, 12:41 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что лично в ходе встреч просил мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко отказаться от института…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  30.07.19, 12:58 Глава Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко больше не контролирует столичный совет. С данным шокирующим заявлением он...
УНН УНН  ·  30.07.19, 13:07 “Он потерял контроль над ситуацией в городе в течение этих пяти лет. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно... не контролирует Киевский городской совет”, —…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  30.07.19, 13:36 Руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. Об этом он заявил на брифинге, передает Украинская правда.«Действительно, у…
Канал 112 Канал 112  ·  30.07.19, 13:39 Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали оставить Виталия Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации за долю столичного бюджета. Об этом он сказал…
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