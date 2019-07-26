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Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР

Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР (6 новостей)

«Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он…»

По словам директора Госбюро расследований Романа Трубы, его ведомство повторно вызовет мэра Киева Виталия Кличко на допрос по делу о возможных незаконных действиях при аренде земельного участка.Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в Telegram сообщил директор ведомства Роман Труба.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве" написал он.

Директор ГБР пообещал направить мэру Киева повестку на повторный допрос.

"Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", отметил Труба.

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По информации издания "theБабель", повестку Кличко вручили по одному из дел о земельных махинациях, которые были открыты по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Паринова сообщала в Facebook, что речь идет о "договоре аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации административного здания на ул. Ямской, 23б в Голосеевском районе Киева с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Техномонтажплюс". Он был заключен 27 ноября 2018 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР»
Фото Кличко не явился на допрос в ГБР, - Труба
Фото Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба
Фото Представители Кличко не явились в ГБР, - Труба
Фото Кличко не пришел на допрос в Госбюро расследований
Фото Труба сообщил, что на вызов в Госбюро расследований не прибыли ни Кличко, ни его представители
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 15:26 Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он сам, не явились на допрос в…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.07.19, 15:38 Городской голова Киева Виталий Кличко не пришел на допрос в Госбюро расследований в пятницу, 26 июля. Об этом сообщил руководитель ГБР Роман Труба в своем тереграм-канале. Он отметил, что не пришел ни…
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