Кличко проигнорировал вызов на допрос в ГБР (6 новостей) «Никто из представителей председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, увольнение которого Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, как и он…»

По словам директора Госбюро расследований Романа Трубы, его ведомство повторно вызовет мэра Киева Виталия Кличко на допрос по делу о возможных незаконных действиях при аренде земельного участка.Мэр Киева Виталий Кличко не пришел 26 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в Telegram сообщил директор ведомства Роман Труба.

"Ни Виталий Кличко, ни его представители не пришли в ГБР. Напомню, мэр столицы был вызван сегодня для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве" написал он.

Директор ГБР пообещал направить мэру Киева повестку на повторный допрос.

"Будем надеяться, что он придет и расскажет следствию свою позицию", отметил Труба.

Суд не удовлетворил ходатайство ГБР и оставил директора ГЭЦ Думенко на…

По информации издания "theБабель", повестку Кличко вручили по одному из дел о земельных махинациях, которые были открыты по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Паринова сообщала в Facebook, что речь идет о "договоре аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации административного здания на ул. Ямской, 23б в Голосеевском районе Киева с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Техномонтажплюс". Он был заключен 27 ноября 2018 года.