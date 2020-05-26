Кличко прокомментировал огромные очереди возле киевского зоопарка

Огромные очереди, которые образовались на входе в киевский зоопарк на минувших выходных, связаны с карантинными ограничениями по количеству посетителей. Об этом во вторник, 26 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции. "Число посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк", - сказал он. По словам мэра, несмотря на введенные ограничения, посещаемость была высокой: "За первых три дня после открытия зоопарк посетили 7130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты в зоопарк онлайн". Как сообщалось ранее, в Киеве 23 мая после карантина открылся зоопарк, который работает в режиме городского парка с соблюдением карантинных норм и мер безопасности.

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