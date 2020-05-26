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Кличко прокомментировал огромные очереди возле киевского зоопарка

Кличко прокомментировал огромные очереди возле киевского зоопарка (3 новости)

«В течение первых 3 дней после открытия столичный зоопарк посетили более 7 тысяч человек»

Огромные очереди, которые образовались на входе в киевский зоопарк на минувших выходных, связаны с карантинными ограничениями по количеству посетителей. Об этом во вторник, 26 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции. "Число посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк", - сказал он. По словам мэра, несмотря на введенные ограничения, посещаемость была высокой: "За первых три дня после открытия зоопарк посетили 7130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты в зоопарк онлайн". Как сообщалось ранее, в Киеве 23 мая после карантина открылся зоопарк, который работает в режиме городского парка с соблюдением карантинных норм и мер безопасности.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 12:34 Огромные очереди в столичный зоопарк на выходных были связаны с карантинными ограничениями, касающимися количества людей, которые могут одновременно находиться в парке.
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:11 В течение первых 3 дней после открытия столичный зоопарк посетили более 7 тысяч человек.
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