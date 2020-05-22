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Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая

Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая (3 новости)

«Мэр ссылается на проблему транспортного коллапса в столице»

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в связи с тем, что Киев только частично соответствует критериям для второго этапа выхода из карантина, власти просят разрешить запустить транспорт.

"Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс. Отмечу, поскольку завтра выходной день, наземный транспорт может начать работу с 12 часов дня. До этого будет работать еще по специальным пропускам", - заявил Кличко.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая»
Фото Киев просит правительство открыть метро с 25 мая
Фото Кличко просит правительство разрешить возобновить работу метро с 25 мая
Фото Кличко просит правительство разрешить возобновить работу киевского метро с 25 мая
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:33 Мэр ссылается на проблему транспортного коллапса в столице.
Голос.UA Голос.UA  ·  22.05.20, 12:48 Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить возобновить работу Киевского метрополитена с 25 мая, как это и планировалось ранее. Об этом он заявил во время ежедневного брифинга по текущей ситуации…
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