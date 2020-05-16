Кличко рассказал, когда в Киеве откроют торговые центры (5 новостей) «ТРЦ в Киеве откроют в рамках следующего этапа ослабления карантина, если эпидситуация в городе не ухудшится»

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что открывать крупные торговые центы в столице следует только после возобновления работы метро.

При этом владельцы ТРЦ должны строго соблюдать все определенных Министерством здравоохранения санитарные мероприятия.Об этом сообщает пресс-служба КГГА - передает FaceNews.ua.По словам Кличко, метро необходимо, чтобы местные жители могли беспрепятственно добираться до ТРЦ общественным транспортом.“Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах”, – заявил он.Вторым условием для открытия ТРЦ Кличко назвал снижение в столице количества больных коронавирусом и соблюдения владельцами и посетителями ТРЦ противоэпидемических требований.“Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет...

Обновлено в 10:38 «Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В том числе и в крупных торговых центров. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах», - сказал он.

Обновлено в 11:48 Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що торговельно-розважальні центри у столиці запрацюють після того, як буде відкрито метрополітен