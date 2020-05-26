Кличко рассказал о ВНО в столице и зачислении детей в садики и школы (3 новости) «Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что департамент образования города с 1 июня возобновит рассылку приглашений садов по заявке и электронной…»

Внешнее независимое оценивание в Киеве начнется с 25 июня, а график и места его проведения будут обнародованы на сайте Департамента образования и науки КГГА. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник, 26 мая.

"На днях Министерство образования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией", - отметил градоначальник.

Кличко также рассказал, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы. "Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - подчеркнул мэр.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения утвердило условия для проведения внешнего независимого тестирования в Украине в рамках карантина.

https://vesti.ua/strana/na-probnoe-vno-bez-masok-ne-pustyat-minobrazovaniya

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