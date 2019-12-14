Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Климатический саммит ООН в Мадриде завершился со скандалом, поскольку крупнейшие мировые экономики не берут на себя обязательства, закрепленные в Парижской сделке.
После двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижскую хартию 2015 против решения проблем глобального потепления. Об этом сообщает Reuters в субботу, 14 декабря.
Климатический саммит должен был завершиться в пятницу, однако затянулся из-за споров по реализации Парижского соглашения, которое до сих пор не смогло остановить рост выбросов углерода. Также участники переговоров выразили возмущение нежеланием крупных загрязнителей продемонстрировать готовность к сокращению выбросов.
Также сообщается, что если крупные экономики, такие как Китай, Индия, Япония, Бразилия, Австралия и другие, не смогут договориться, то практически исчезнут надежды на предотвращение катастрофического повышения температуры.
Участники саммита заявили, что подготовленный Чили проект итогового заявления, был одним из худших, которые они видели на переговорах по климату.
На климатической конференции в Мадриде должны были обсудить выполнение условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления.