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Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения

Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения (4 новости)

«Участники конференции ООН по климату не смогли прийти к согласию»

Климатический саммит ООН в Мадриде завершился со скандалом, поскольку крупнейшие мировые экономики не берут на себя обязательства, закрепленные в Парижской сделке.

После двухнедельного саммита многие делегаты заявили о том, что председательствующая на переговорах Чили подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижскую хартию 2015 против решения проблем глобального потепления. Об этом сообщает Reuters в субботу, 14 декабря.

Климатический саммит должен был завершиться в пятницу, однако затянулся из-за споров по реализации Парижского соглашения, которое до сих пор не смогло остановить рост выбросов углерода. Также участники переговоров выразили возмущение нежеланием крупных загрязнителей продемонстрировать готовность к сокращению выбросов.

Также сообщается, что если крупные экономики, такие как Китай, Индия, Япония, Бразилия, Австралия и другие, не смогут договориться, то практически исчезнут надежды на предотвращение катастрофического повышения температуры.

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Участники саммита заявили, что подготовленный Чили проект итогового заявления, был одним из худших, которые они видели на переговорах по климату.

На климатической конференции в Мадриде должны были обсудить выполнение условий Парижского соглашения по защите климата, подписанного в 2015 году. Тогда 190 стран мира обязались принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления.

ФОТО К НОВОСТИ: «Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения»
Фото Климатический саммит в Мадриде завершается скандалом
Фото Климатический саммит в Мадриде завершился без соглашения
Фото Климатический саммит в Мадриде завершился со скандалом
Фото Климатический саммит в Мадриде завершился скандалом
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РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.19, 18:05 Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики сопротивляются обязательствам, закрепленным в Парижском соглашении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…
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Телеграф Телеграф  ·  14.12.19, 22:42 Участники конференции ООН по климату не смогли прийти к согласию.
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