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Климкин: Без прорыва в ближайшее время окошко и в НАТО, и в ЕС может закрыться

Климкин: Без прорыва в ближайшее время окошко и в НАТО, и в ЕС может закрыться (6 новостей)

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что без прорыва внутри страны в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС…»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что без прорыва внутри страны в ближайшие годы окно в НАТО и ЕС может закрыться. Об этом он заявил в интервью изданию Левый берег, опубликованном во вторник, 21 мая.

Министр считает, что на сегодняшний день без внутренних кардинальных изменений в стране потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан. "То есть нам нужно идти вперед. Потому что окошко и в НАТО, и в ЕС, если мы не сделаем прорыва в ближайшие годы, может закрыться", - отметил Климкин.

"Один коллега об этом откровенно сказал: или вы перезагружаете политическую систему и экономику в стране, или дальше вы никуда не идете. Несмотря даже на большое количество полезных и классных реформ, которые сделали до этого", - рассказал он о разговоре на министерской встрече Восточного партнерства.

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Как известно, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. 

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