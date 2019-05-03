Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк

Климкин предложил выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала Интер провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналог российской акции "Бессмертный полк". Об этом он написал на странице Facebook. "Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он. Таким образом глава МИД прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за независимость Украины на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Россией Крыму и политзаключенных, которых Москва держит в тюрьмах. Акция "Бессмертный полк" проводится в России с 2012 года. Как сообщали "Комментарии", в Севастополе движение "Бессмертный полк" заявило о краже 500 портретов участников войны. По мнению председателя движения Василия Федорина, портреты из офиса организации вывезла Нина Прудникова — представитель конкурирующей одноименной организации.

Обновлено в 09:41 Телеканал "Интер" призывает киевлян пройти 9 мая "маршем памяти".