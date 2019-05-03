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Комментарии Комментарии · · Обновлено в 09:41
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Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк

Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк (8 новостей)

«Телеканал Интер призывает киевлян пройти 9 мая маршем памяти»

Климкин предложил выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала Интер провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналог российской акции "Бессмертный полк". Об этом он написал на странице Facebook. "Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он. Таким образом глава МИД прокомментировал предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за независимость Украины на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Россией Крыму и политзаключенных, которых Москва держит в тюрьмах. Акция "Бессмертный полк" проводится в России с 2012 года. Как сообщали "Комментарии", в Севастополе движение "Бессмертный полк" заявило о краже 500 портретов участников войны. По мнению председателя движения Василия Федорина, портреты из офиса организации вывезла Нина Прудникова — представитель конкурирующей одноименной организации.

Обновлено в 09:41 Телеканал "Интер" призывает киевлян пройти 9 мая "маршем памяти".

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк»
Фото Климкин предложил украинский вариант акции Бессмертный полк
Фото МИД предложил альтернативу акции "Бессмертный полк"
Фото Климкин предложил альтернативу "Бессмертному полку": "Берите портреты замученных сталинскими репрессиями"
Фото Климкин предложил украинский вариант акции "Бессмертный полк"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  03.05.19, 04:44 Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк".
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.05.19, 07:19 Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала Интер провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк". Свое мнение по этому поводу…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 07:45 Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто" аналогичную российской акции "Бессмертный полк".
ТСН ТСН  ·  03.05.19, 09:07 Телеканал "Интер" призывает киевлян пройти 9 мая так называемым "маршем памяти с фотографией родственника – участника Великой Отечественной войны".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.05.19, 09:10 Писатель Андрей Курков предлагает украинцам воплотить в жизнь собственную версию российского «Бессмертного полка». Только вместо бойцов, павших на Второй мировой, должны быть фото погибших украинских…
Униан Униан  ·  03.05.19, 09:41 Телеканал "Интер" призывает киевлян пройти 9 мая "маршем памяти".
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