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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:29
Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому (9 новостей)

«Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что встретился с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку. Об этом Климкин сообщил журналистам 6 мая, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал Климкин

Климкин добавил, что во время встречи с Зеленским стороны обсудили ряд вопросов.

"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - подытожил Климкин.

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Обновлено в 13:28 Міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Клімкін #відставка #Зеленський #МЗС Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 13:29 Министр хочет, чтоб в Украине была политическая культура Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен предложить президенту Владимиру Зеленскому свою отставку, при этом выразив готовность сотрудничать.Об этом он заявил в кулуарах Киевского еврейского форума, передает "Укринформ"."Во-первых, меня никто не уволит, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре, и это, я считаю, очень правильно, по-человечески, будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он имеет дело в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю" - подчеркнул министр.В то же время он выразил готовность сотрудничать с новым президентом.Климкин также рассказал о встрече с Зеленским."Я считаю, что там, где совпадают принципы и где совпадают приоритеты, и я в том очень оптимистичный, мы, безусловно, будем работать и дальше. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, а также, возможно, участия в переговорах. Я считаю, что это не про нас, не о персоналиях, а собственно об Украине", - подчеркнул министр. Как сообщали "Комментарии", депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер посоветовал Владимиру Зеленскому сохранить в должности министра иностранных дел Павла Климкина, который имеет большой опыт во внешней политике.

ФОТО К НОВОСТИ: «Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому»
Фото Климкин провел встречу с Зеленским: Намерен предложить свою отставку
Фото Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому
Фото Климкин объяснил, почему предложит Зеленскому свою отставку
Фото Климкин заявил, что намерен предложить Зеленскому свою отставку
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Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 12:10 Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 12:11 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.05.19, 12:23 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.
Главком Главком  ·  06.05.19, 13:03 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует предложить избранному президенту Владимиру Зеленскому свою отставку. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». «Меня никто не уволит,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.05.19, 13:16 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел плодотворную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Политики обсудили различные вопросы. Климкин намерен предложить Зеленскому свою…
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.05.19, 13:28 Міністр закордонних справ України Павло Клімкін має намір запропонувати обраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку. Про це повідомляє телеканал Еспресо. #Еспресо #Клімкін #відставка #Зеленський…
Комментарии Комментарии  ·  06.05.19, 13:29 Министр хочет, чтоб в Украине была политическая культура Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен предложить президенту Владимиру Зеленскому свою отставку, при этом выразив готовность…
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