Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период

Если произойдет отставка Кабмина, должен появиться указ президента об исполняющем обязанности премьера, заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, добавив, что готова возглавить правительство в переходный период.Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что готова возглавить правительство в переходный период. Об этом она сказала 21 мая агентству "Интерфакс-Украина".

"Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента; должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", сказала Климпуш-Цинцадзе.

На вопрос, готова ли она согласиться на должность в новом правительстве, вице-премьер ответила, что такого предложения пока не поступало. По словам Климпуш-Цинцадзе, все будет зависеть от того, не собирается ли новая власть "переходить красные линии европейской и евроатлантической интеграции".

Кроме того, она отметила, что ей уже поступили предложения относительно участия в досрочных парламентских выборах, но пока она не готова раскрыть, от каких именно политических сил.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Во время инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал правительство Украины уйти в отставку. По словам президента, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца.

В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен подать в отставку после заседания Кабмина 22 мая.

В соответствии со ст. 114 Конституции Украины, премьер-министра назначает Верховная Рада по представлению президента. Кандидатуру главе государства предлагает коалиция депутатских фракций или фракция, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава парламента. В ст. 115 сказано, что следствием отставки премьера является отставка всего состава Кабинета Министров.

Правительство Гройсмана начало работу 14 апреля 2016 года.

Обновлено в 16:50 Кандидатуры экспертов на освободившиеся посты министров от Австрийской партии свободы (АПС) будут представлены президенту республики в течение дня. По итогам этого будет сформировано переходное правительство, заявил во вторник канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц. Он выступил по итогам консультаций с президентом Александером Ван дер Белленом на фоне правительственного кризиса из-за отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. «Президент поручил мне после отставок с должностей гарантировать работоспособность правительства и заполнить освободившиеся позиции экспертами. Речь идет о переходном правительстве, а также ответственности при выборе безупречных и профессиональных кандидатур. Я сделаю это в кратчайшие сроки и не позднее сегодняшнего дня передам президенту свои предложения», — сказал Курц на пресс-конференции в Вене. По словам канцлера, этот шаг важен для обеспечения стабильности в Австрии и работоспособности страны на уровне Евросоюза. «Правительство несет ответственность в Австрии и за Австрию, а также и за Европейский союз», — уверен Курц. Ранее президент заявил, что принимает прошение об отставке министров от АПС за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре 2019 года. Причиной их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.