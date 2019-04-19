КМИС спрогнозировал явку избирателей во втором туре (5 новостей) «Во втором туре выборов 2019 явка избирателей может быть ниже явки в первом туре»

Явка во втором туре президентских выборов может составить около 55%, заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.Явка во втором туре президентских выборов в Украине может быть ниже, чем в первом туре. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 19 апреля, сказал директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По его словам, перед первым туром 62% опрошенных утверждали, что придут голосовать, еще 23% говорили, что возможно придут. В итоге явка составила 62,8%.

"Сейчас 54% говорят, что точно придут, еще 18% скорее всего. Исходя из этого, можно прогнозировать явку примерно в 55%", сказал он.

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31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.