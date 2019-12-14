КНДР официально сообщила о проведении "большого испытания" на полигоне Сохэ (4 новости) «В Северной Корее сообщили, что на полигоне Сохэ завершилось важное испытание»

В Северной Корее провели очередное испытание на космодроме Сохэ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 14 декабря.

"Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 на космодроме Сохэ", – говорится в сообщении.

О том, что именно испытывалось, не уточняется. Но говорится, что испытание носило "крайне важный" характер, а специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи".

"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", – говорится в сообщении.

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