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КНДР заявила о невозможности переговоров с Южной Кореей

КНДР заявила о невозможности переговоров с Южной Кореей (4 новости)

«Северная Корея называет военные учения в Южной Корее репетицией войны»

В Пхеньяне возмущены совместными учениями Южной Кореи с США и подчеркивают: переговоры возможны только между КНДР и Соединенными Штатами. Об этом говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР в делах США Гвон Чон Гина, обнародованном северокорейским агентством ЦТАК, сообщает УНН.

"Им (власти Южной Кореи - ред.) лучше запомнить: если в будущем мы и выйдем на диалог, то этот диалог состоится только между КНДР и США, а не между Севером и Югом", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, поскольку концептуальным врагом в военных учениях Южной Кореи и США четко намечена КНДР, будет тяжелым сам контакт между Севером и Югом - "пока власти Южной Кореи не прекратят такие военные учения".

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"Мы будем обязательно иметь это в виду и следить за дальнейшими шагами южнокорейских властей", - подчеркивается в заявлении.

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