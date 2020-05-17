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Кнессет утвердил состав нового правительства Израиля

Кнессет утвердил состав нового правительства Израиля (3 новости)

«Кнессет проголосовал за создание нового правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем. Как сообщает Newsru.co.il, 73 депутата…»

В Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно включает в себе двух премьер-министров. Таким образом это исторический момент в еврейском государстве, когда присягу составляет правительство ротационного обмена, который возглавят два премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jewish News.

Как сообщается, правительство возглавят два премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга. Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

Как отмечается, в Израиле долгое время наблюдалась правительственный кризис. Так, третьи досрочные выборы в стране получила партия Нетаньяху "Ликуд". Победа была с небольшим перевесом, таким образом ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Бени Ганц, который возглавляет партию "Кахоль-Лаван", несколько недель не могли договориться о создании правительства...

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Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 18:00 Кнессет проголосовал за создание нового правительства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем. Как сообщает Newsru.co.il, 73 депутата проголосовали за, 46 депутатов проголосовали против.…
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