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КНУ Шевченка не розглядав позбавлення Лукашенка звання почесного доктора

КНУ Шевченка не розглядав позбавлення Лукашенка звання почесного доктора (4 новости)

«Киевский национальный университет им»

В августе выпускники и студенты Киевского национального университета обратились к ректору и членам Ученого совета с призывом отменить присвоение Александру Лукашенко звание почетного доктора КНУ.

Он получил его в 2009 году, передает "Радио Свобода".

КНУ не рассматривал обращение выпускников и студентов.

"5 сентября 2020 состоялось учредительное заседание Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко нового созыва. На этом заседании не рассматривался указанный вами вопрос", - сообщили в университете.

Заявили, что положением о звании "Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко" не предусмотрена процедура лишения ранее предоставленного звания.

Совет национальной безопасности и обороны призывают немедленно собраться на заседание и ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и ответственных за фальсификацию президентских выборов и системное нарушение прав и свобод человека в Беларуси. Об этом в пятницу заявили в парламентской партии "Голос".

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