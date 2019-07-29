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Гордон Гордон · · Обновлено в 13:11
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"Коалиция уже есть" - представитель Зеленского

"Коалиция уже есть" - представитель Зеленского (8 новостей)

«Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские…»

Созданное по итогам выборов в Верховную Раду монобольшинство партии "Слуга народа" заберет все министерские кресла, а некоторые парламентские комитеты отдаст оппозиции, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина" заявил, что по итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной Раде уже есть коалиция. По его словам, она заберет все министерские кресла.

"Коалиция уже есть, монобольшинство... Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", отметил Герус.

Отвечая на вопрос о возможной коалиции "Слуги народа" и партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос", представитель президента в Кабмине подчеркнул, что ее существование будет зависеть от позиции "Голоса" и пожеланий его членов.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля заявил, что партия "Слуга народа" готова к диалогу с "Голосом" о создании коалиции в парламенте. Лидер "Голоса" Вакарчук заявлял, что партия готова вести переговоры о "конфигурациях" в будущей Верховной Раде после оглашения результатов выборов Центральной избирательной комиссией Украины.

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У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается…

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84%.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избирается по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина по мажоритарному. В парламент выбирают 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

По результатам обработки ЦИК 100% электронных протоколов, в парламент проходят пять партий: пропрезидентская партия "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа За жизнь" нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича 13,05%, "Батьківщина" нардепа Юлии Тимошенко 8,18%, "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 8,10%, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука 5,82%. Окончательные результаты выборов ЦИК объявит после обработки всех протоколов с мокрыми печатями. Они начали поступать в комиссию 23 июля.

Обновлено в 11:26 Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что коалиция в новом парламенте уже есть, и она займет все кресла в Кабмине. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина. "Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в…

Обновлено в 13:11 Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские портфели.

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Голос.UA Голос.UA  ·  29.07.19, 10:04 По итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной Раде уже есть коалиция, и она оставит за собой все министерские портфели. Об этом Андрей Герус, представитель президента Владимира Зеленского в…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.07.19, 10:23 Новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября. Об этом рассказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью РБК-Украина.По словам Геруса, новый украинский…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 10:33 Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 10:47 Коалиция в Верховной Раде уже есть - это монобольшинство партии "Слуга народа", которая получила 254 места в новом парламенте. "Коалиция уже есть, монобольшинство", - заявил представитель президента в…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.07.19, 10:50 Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и она заберет все министерские кресла. Об этом он сказал в интервью РБК Украина, которое было…
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Фокус Фокус  ·  29.07.19, 11:26 Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что коалиция в новом парламенте уже есть, и она займет все кресла в Кабмине. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина. "Коалиция…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  29.07.19, 13:11 Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские портфели.
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