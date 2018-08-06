Коболев: Далеко не весь газ, который мы передаем для реализации населению, попадает населению

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Depo . ua со ссылкой на "Экономическую правду" . "У меня есть множество фактов, которые прямо или косвенно указывают, что вовсе не весь газ, который мы передаем им для реализации населению, попадает населению. Мы обнаружили в базе данных Кировоградгаза, которым управляла частная структура, фиктивные адреса. Это факт", - сказал Коболев. По его мнению, та же схема, вероятно, работает и с другими облгазами, которые контролируются частными фирмами. "В Украине, к сожалению, работают такие правила: если есть схема, которая дает возможность воровать, то вероятность, что там воруют, 90%. Однако у меня есть другой факт, который также является неоспоримым. Система облгазов должна группе НАК "Нафтогаз Украины" около 2 млрд долл.", - отметил глава НАК. Он подчеркнул, что компания потенциально готова работать с облгазами, если они будут способны обеспечивать расчеты за переданный газ, но лучшим вариантом будет выход самого "Нафтогаза" на рынок. "Мы хотим устранить паразитов, которые воруют деньги и газ, принадлежащий госкомпании. Если есть другие частные компании, которые способны обеспечивать 100% расчетов за переданный газ, мы с удовольствием подпишем с ними контракты в рамках прозрачных отношений. Наш вход в розницу является необходимым действием. На этом рынке нет цивилизованных компаний, а те компании, которые есть, не способны вести свою деятельность и не рассчитываются с нами в полной мере. Они это мотивируют тарифами и другими вещами, но наша оценка свидетельствует о другом. В проблеме их долгов перед нами доля неэффективного регулирования составляет 50%, а другие 50% - это украденные газ и деньги", - высказал мнение Коболев. Справка . Цена газа для населения, поставляемого Нафтогазом, устанавливается правительством и составляет 4 942 грн за тыс. кубометров (без НДС). Цена газа для промышленности существенно выше и, например, в августе составляет 8 442-9 236 грн за тыс. кубометров (без НДС). ОАО "Кировоградгаз" является единственным региональным оператором по распределению газа, который находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины".