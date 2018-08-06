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Коболев: Далеко не весь газ, который мы передаем для реализации населению, попадает населению

Коболев: Далеко не весь газ, который мы передаем для реализации населению, попадает населению (6 новостей)

«Нафтогаз Украины предлагает Кабинету министров упразднить должности всех членов правления Национальной акционерной компании, за исключением главы Андрея Коболева»

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Depo . ua со ссылкой на "Экономическую правду" . "У меня есть множество фактов, которые прямо или косвенно указывают, что вовсе не весь газ, который мы передаем им для реализации населению, попадает населению. Мы обнаружили в базе данных Кировоградгаза, которым управляла частная структура, фиктивные адреса. Это факт", - сказал Коболев. По его мнению, та же схема, вероятно, работает и с другими облгазами, которые контролируются частными фирмами. "В Украине, к сожалению, работают такие правила: если есть схема, которая дает возможность воровать, то вероятность, что там воруют, 90%. Однако у меня есть другой факт, который также является неоспоримым. Система облгазов должна группе НАК "Нафтогаз Украины" около 2 млрд долл.", - отметил глава НАК. Он подчеркнул, что компания потенциально готова работать с облгазами, если они будут способны обеспечивать расчеты за переданный газ, но лучшим вариантом будет выход самого "Нафтогаза" на рынок. "Мы хотим устранить паразитов, которые воруют деньги и газ, принадлежащий госкомпании. Если есть другие частные компании, которые способны обеспечивать 100% расчетов за переданный газ, мы с удовольствием подпишем с ними контракты в рамках прозрачных отношений. Наш вход в розницу является необходимым действием. На этом рынке нет цивилизованных компаний, а те компании, которые есть, не способны вести свою деятельность и не рассчитываются с нами в полной мере. Они это мотивируют тарифами и другими вещами, но наша оценка свидетельствует о другом. В проблеме их долгов перед нами доля неэффективного регулирования составляет 50%, а другие 50% - это украденные газ и деньги", - высказал мнение Коболев. Справка . Цена газа для населения, поставляемого Нафтогазом, устанавливается правительством и составляет 4 942 грн за тыс. кубометров (без НДС). Цена газа для промышленности существенно выше и, например, в августе составляет 8 442-9 236 грн за тыс. кубометров (без НДС). ОАО "Кировоградгаз" является единственным региональным оператором по распределению газа, который находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

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Канал 112 Канал 112  ·  06.08.18, 12:36 НАК "Нафтогаз" вынужден заниматься розницей, так как облгазы не предоставляют достоверных данных о передаче газа по назначению. Об этом сказал глава компании Андрей Коболев в интервью "Европейской правде".…
Гордон Гордон  ·  06.08.18, 13:00 Председатель НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев не ответил на вопрос, связаны ли поступающие ему угрозы с Россией, однако отметил, что получает их регулярно.Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев…
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 15:44 "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров упразднить должности всех членов правления Национальной акционерной компании, за исключением главы Андрея Коболева.
Гордон Гордон  ·  06.08.18, 15:49 Система облгазов должна группе НАК "Нафтогаз України" около $2 млрд, заявил глава НАК Андрей Коболев.Половину долгов облгазов перед НАК "Нафтогаз України" составляют украденные деньги и газ, заявил в…
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