Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало ведения переговоров. Об этом он написал в Facebook. Как и ожидалось, написал Коболев, "Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине". "Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он. Коболев напомнил, что российский "Газпром" не успевает запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года. В связи с этим стороны будут должны прийти к соглашению, основанному на европейских правилах. "Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал Коболев, добавив, что работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины.