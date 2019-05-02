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Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа

Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа (4 новости)

«Нафтогаз расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров»

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало ведения переговоров. Об этом он написал в Facebook. Как и ожидалось, написал Коболев, "Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине". "Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он. Коболев напомнил, что российский "Газпром" не успевает запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года. В связи с этим стороны будут должны прийти к соглашению, основанному на европейских правилах. "Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал Коболев, добавив, что работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа»
Фото Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа
Фото Коболев: Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа
Фото Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.05.19, 20:50 Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны…
Телеграф Телеграф  ·  02.05.19, 20:55 "Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.05.19, 22:47 Президент РФ ранее сказал, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ее ГТС.
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