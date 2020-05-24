Когда закончится пандемия коронавируса: ученые дали новый прогноз (3 новости) «Пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться только осенью»

Ученые провели исследование, которое помогло выяснить, когда же закончится пандемия COVID-19. Согласно результатам, смертоносная болезнь грозит людям еще относительно недолго.

Исследователи заявили, что ожидать окончания пандемии стоит осенью, сообщает издание Daily Mail.

Пандемия COVID-19 в разных странах закончится в разное время:

Великобритания – примерно 30 сентября;

США – ориентировочно 11 ноября.

Италия – 24 октября.

Бразилия – до конца года.

Дело в том, что в последней стране, Бразилии, зафиксировали вспышку COVID-19. Эта страна заняла 2 место по заболеваемости. Именно поэтому гражданам Бразилии придется быть в зоне риска к концу года. В США ситуация лучше, там показатели заболеваемости стабильны.

Однако ученые заверили, что гарантировать точность этих прогнозов не могут, ведь вирус очень сложный. Также это зависит от ограничений, которые вводят в различных странах, и от количества тестирований.

По словам ученых, сильно радоваться таким прогнозам не нужно. Такой оптимизм может ослабить дисциплину и контроль, а это будет причиной для распространения вируса и инфекции. В таком случае прогнозы точно будут не действительны.

Что известно о COVID-19 в Украине?По состоянию на 24 мая 2020 года смертоносный недуг обнаружили у 20 986 украинцев, из них 617 умерли, а еще 7 108 – выздоровели. Больше всего больных зафиксировано в Черновицкой области – 3028 человек. Из них только 798 выздоровели.