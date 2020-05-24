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Когда закончится пандемия коронавируса: ученые дали новый прогноз

Когда закончится пандемия коронавируса: ученые дали новый прогноз (3 новости)

«Пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться только осенью»

Ученые провели исследование, которое помогло выяснить, когда же закончится пандемия COVID-19. Согласно результатам, смертоносная болезнь грозит людям еще относительно недолго.

Исследователи заявили, что ожидать окончания пандемии стоит осенью, сообщает издание Daily Mail.

Пандемия COVID-19 в разных странах закончится в разное время:

  • Великобритания – примерно 30 сентября;

  • США – ориентировочно 11 ноября.

  • Италия – 24 октября.

  • Бразилия – до конца года.

    • Дело в том, что в последней стране, Бразилии, зафиксировали вспышку COVID-19. Эта страна заняла 2 место по заболеваемости. Именно поэтому гражданам Бразилии придется быть в зоне риска к концу года. В США ситуация лучше, там показатели заболеваемости стабильны.

    Однако ученые заверили, что гарантировать точность этих прогнозов не могут, ведь вирус очень сложный. Также это зависит от ограничений, которые вводят в различных странах, и от количества тестирований.

    По словам ученых, сильно радоваться таким прогнозам не нужно. Такой оптимизм может ослабить дисциплину и контроль, а это будет причиной для распространения вируса и инфекции. В таком случае прогнозы точно будут не действительны.

    Что известно о COVID-19 в Украине?По состоянию на 24 мая 2020 года смертоносный недуг обнаружили у 20 986 украинцев, из них 617 умерли, а еще 7 108 – выздоровели. Больше всего больных зафиксировано в Черновицкой области – 3028 человек. Из них только 798 выздоровели.

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    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.05.20, 10:38 Пандемия коронавируса Covid-19 будет продолжаться относительно недолго. Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна создали сложную модель, которая прогнозирует точную дату окончания…
    Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 14:10 Пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться только осенью.
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