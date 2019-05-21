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Количество атак на школы на востоке Украины увеличилось в четыре раза, - ЮНИСЕФ

Количество атак на школы на востоке Украины увеличилось в четыре раза, - ЮНИСЕФ (4 новости)

«С начала 2019 года на востоке Украины значительно возросло количество обстрелов зданий, в которых размещены школы. Об этом сообщает Детский…»

Школьники на востоке Украины страдают от того, что в течение первых месяцев 2019 количество атак на школы возросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отметили сегодня в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), увеличение атак усиливает психологические травмы у школьников, а также создает для них риски получения физических травм или смерти, сообщает Радио Свобода.

По данным ЮНИСЕФ, в период с января по апрель 2019 зафиксировано 12 атак на школы, тогда как за аналогичный период прошлого года было три таких случая.

«Эта тревожная статистика напоминает о насилии, которому подверглись дети и учителя в 2017 году, когда на учебные заведения было совершено более 40 атак», - говорится в сообщении.

«У школьников остаются долгосрочные психологические и физические травмы из-за конфликта на востоке Украины, - подчеркивает Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, - Ритм школьной жизни нарушают обстрелы, которые заставляют детей прятаться в подвалах и бомбоубежищах. Во многих случаях дети слишком напуганы, чтобы учиться».

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С начала конфликта в апреле 2014 году более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения были повреждены или разрушены в результате боевых действий. Из-за близости к военным объектам, баз, складов и контрольно-пропускных пунктов школьники оказываются в серьезной опасности. Кроме этого, безопасности и психологическому здоровью детей угрожают мины и взрывоопасные пережитки войны, приводящие к травмам и стрессу.

«Разрушенные классы, окна, заложенные мешками с песком, чтобы защитить детей от случайных пуль – не место для обучения. Все стороны конфликта должны защищать школы и обеспечивать безопасность детей», - отметила Форе.

В ЮНИСЕФ призвали прекратить боевые действия и обеспечить безопасность детей.

«Организация призывает все государства, включая Украину, принять Декларацию о безопасности школ - межправительственное политическое обязательство о принятии конкретных мер по защите учащихся, педагогов и учебных заведений от умышленных и случайных атак во время вооруженного конфликта», - отметили в организации.

В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12,8 до 13 тыс. человек.

Перемирие, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу. При этом стороны отрицают свою вину в этих нарушениях и обвиняют противников в провокациях.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.05.19, 16:27 С начала 2019 года на востоке Украины значительно возросло количество обстрелов зданий, в которых размещены школы. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Так, с января по апрель текущего года зафиксировано…
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 18:05 Количество атак на школы на востоке Украины с января по апрель выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.…
УНН УНН  ·  21.05.19, 19:26 Школьники на востоке Украины страдают от того, что в течение первых месяцев 2019 года количество атак на школы выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как отметили…
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