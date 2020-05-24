Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило три тысячи человек

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом общее количество инфицированных выросло до 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ. За все время пандемии в стране заболели 1530 детей и 4 069 медработников. Всего в Украине умели 617 пациентов (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки). Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и Киеве (54). Статистика коронавируса по регионам: Винницкая обл. - 889 зараженных (472 выздоровели) Волынская обл. - 771 (182 выздоровели) Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел) Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели) Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели) Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели) Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) г. Киев - 2623 (358 выздоровели) Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели) Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) Луганская обл. ...