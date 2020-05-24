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Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило три тысячи человек

Количество больных коронавирусом в Черновицкой области превысило три тысячи человек (3 новости)

«По состоянию на вечер 23 мая в Черновицкой области выявили 63 новых случая коронавируса»

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 406 человек, таким образом общее количество инфицированных выросло до 20 986. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ. За все время пандемии в стране заболели 1530 детей и 4 069 медработников. Всего в Украине умели 617 пациентов (12 за последние сутки), 7108 - выздоровели (179 за последние сутки). Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Черновицкой области (64), Ровенской (49) и Киеве (54). Статистика коронавируса по регионам: Винницкая обл. - 889 зараженных (472 выздоровели) Волынская обл. - 771 (182 выздоровели) Днепропетровская обл. - 869 (191 выздоровел) Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели) Житомирская обл. - 626 (284 выздоровели) Закарпатская обл. - 1061 (265 выздоровели) Запорожская обл. - 410 (226 выздоровели) Ивано-Франковская обл. - 1277 (637 выздоровели) г. Киев - 2623 (358 выздоровели) Киевская обл. - 1419 (291 выздоровели) Кировоградская обл. - 473 (358 выздоровели) Луганская обл. ...

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Униан Униан  ·  24.05.20, 05:14 По состоянию на вечер 23 мая в Черновицкой области выявили 63 новых случая коронавируса.
АТН АТН  ·  24.05.20, 10:22 В Харьковской области по состоянию на утро зафиксировано 910 случаев COVID-19, то есть за сутки диагноз подтвердили еще у 18 человек.
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