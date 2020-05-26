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Количество умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек

Количество умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек (3 новости)

«Количество летальных исходов в США от последствий заражения коронавирусом превысило 100 тыс. человек, число инфицированных с начала пандемии достигает свыше…»

Сегодня, 26 мая, в Соединенных Штатах Америки количество людей, умерших вследствие заболевания COVID-19, превысило 100 000. Это подтверждают данные ресурса Worldometer, который собирает официальную статистику по коронавирусу в мире.

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По состоянию на 20:21, в США официально зарегистрировано 100 064 летальных случая в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Количество заболевших COVID-19 в США достигло отметки 1 713 607 человек. Выздоровели 468 778 пациентов. 

По состоянию на 20:21 сегодня всего в мире поставили 5 639 998 диагнозов COVID-19, 349 392 пациента с коронавирусом умерли, 2 406 838 человек выздоровели.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 20:06 Количество летальных исходов в США от последствий заражения коронавирусом превысило 100 тыс. человек, число инфицированных с начала пандемии достигает свыше 1,7 млн, следует из данных служб здравоохранения…
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