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Коломойский: "Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину"

Коломойский: "Когда победит Зеленский, я вернусь в Украину" (4 новости и 1 видео)

«Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле»

По словам Коломойского, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам". . В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы". На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил: "Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - рассказал олигарх. С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам". Как сообщали "Комментарии", журналисты BigusInfo раскрыли все схемы "покровителя" Зеленского. .

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  17.04.19, 23:19 В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.04.19, 00:58 В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину.
Униан Униан  ·  18.04.19, 01:03 Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле.
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