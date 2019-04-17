По словам Коломойского, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам". . В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы". На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил: "Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - рассказал олигарх. С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам". Как сообщали "Комментарии", журналисты BigusInfo раскрыли все схемы "покровителя" Зеленского. .