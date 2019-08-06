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Коломойский: Когда у ведущего Соловьева были проблемы в РФ, он вел переговоры о работе на 1+1 - РБК

Коломойский: Когда у ведущего Соловьева были проблемы в РФ, он вел переговоры о работе на 1+1 - РБК (5 новостей)

«Рупор Кремля должен был стать ведущим авторского шоу»

Олигарх Игорь Коломойский рассказал РБК о переговорах о приеме на работу российского телеведущего Владимира Соловьева. По словам Игоря Коломойского, «Соловьев должен был работать на «1+1». «Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — рассказал олигарх. По словам олигарха, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1». Однако впоследствии журналиста «простили» и он вернулся в Россию, продолжил Коломойский. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились. При этом Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего. «Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один», — заявил он. Соловьев в разговоре с РБК заявил, что «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было». «Анатолий Подобрянский из Днепропетровска звонил и говорил с моей мамой лет десять назад. Он какой-то мой дальний родственник, но не двоюродный брат точно», — подчеркнул журналист. Он отметил, что «не знает никаких Александров Шапиро» и что работает на ВГТРК с 2010 года и «никаких проблем» в России в 2010–2011 годах у него не было. Владимир Соловьев ведет программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Кто против?» на телеканале «Россия 1». 22 июля Алексей Навальный сообщил о наличии у Соловьева виллы и вида на жительство в Италии. Телеведущий подтвердил этот факт, однако отметил, что он не дает ему право на итальянское гражданство. Большое количество выпусков программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» посвящено Украине.

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ТСН ТСН  ·  06.08.19, 13:20 Бизнесмен Игорь Коломойский считает российского журналиста пропагандистом номер один.
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ForUm ForUm  ·  06.08.19, 14:23 Олигарх Игорь Коломойский приглашал российского пропагандиста Владимира Соловьева на свой телеканал «1+1».  Об этом он заявил в интервью РБК.По словам Коломойского, «Соловьев…
Обозреватель Обозреватель  ·  06.08.19, 15:21 Рупор Кремля должен был стать ведущим авторского шоу
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