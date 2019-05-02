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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:31
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Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт

Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт (5 новостей)

«Олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом»

Игорь Коломойский дал интервью журналистам программы "Наши деньги". Встреча состоялась в офисе олигарха в городе Герцлия в Израиле. В интервью он рассказал о своем отношении к Революции достоинства, политики Виктора Януковича и влиянию России.

Игорь Коломойский рассказал, что в контексте последних пяти лет Майдан это плохо, потому что в результате минус 13 миллионов населения, а также Крым и Донбасс. В этом виноват Янукович, Россия, а также Революция.

По его мнению, в стране происходит внутренняя гражданская война, которая не распространилась на всю территорию Украины. Она имеет "горячую фазу" на Донбассе и "холодную фазу" на других территориях страны.

"Холодная фаза" – это ненависть друг к другу, которая проявляется через различные "горячие" события и убийства гражданских активистов, журналистов. С одной стороны у нас есть Бузина, а с другой Шеремет. Это все является проявлением общественного конфликта. Зачем тогда убивать журналистов, если в стране все мирно? Когда в государстве действительно все хорошо, то журналистов не убивают, – пояснил Коломойский.

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"На Донбассе гражданский конфликт. Война это более глобально, поэтому это именно конфликт, где воюют украинцы с украинцами. А Россия в данном противостоянии поддерживает одну часть украинцев. Если бы она не вмешивалась, то все бы давно закончилось и наш народ помирился бы уже давно. Россия с одной стороны спровоцировала и организовала этот конфликт, однако с другой у нас тоже не все было хорошо", – добавил олигарх.

Интервью с Игорем Коломойским

Коломойский приводит пример революционеров, требовавших отменить харьковские соглашения, а также языковой закон "Кивалова-Колесниченко". А также "Беркут", который возвращался к своим базам дислокаций, а их по дороге обстреливали. Это все и спровоцировало взаимную ненависть.

"При Януковиче был преступный режим. Другого пути, кроме восстания не было. Я не называю это революцией, считаю, что это было восстание", – заявил Игорь Коломойский.

Обновлено в 20:52 Игорь Коломойский рассказал, что в контексте последних пяти лет Майдан это плохо, потому что в результате минус 13 миллионов населения, а также Крым и Донбасс. В этом виноват Янукович, Россия, а также Революция.

Обновлено в 21:31 Олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.05.19, 21:31 Олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом.
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