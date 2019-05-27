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Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать

Коломойский: Мы с Тимошенко друзья, будем ей помогать (6 новостей)

«Друг президента рассказал о своей поддержке разных политиков.  »

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал Юлию Тимошенко своим другом и готов помочь ей на выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом 27 мая олигарх рассказал в интервью Украинской правды.

"Помощь" народному депутату и главе Батькивщины будет оказана путем снижения цен на рекламу на телеканале 1+1. Коломойский подчеркнул, что с Тимошенко состоит в нормальных отношениях и даже назвал ее другом.

"Мы с ней в нормальных отношениях… Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья", - сказал Коломойский.

Он добавил, что нормально общается с Тимошенко после выборов президента и готов помогать ей во время парламентских выборов, поскольку у нее партия "не очень богатая".

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"Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая", - заявил Коломойский.

Еще одной "небогатой партией" он назвал партию Олега Ляшко, которая, по словам Коломойского, лишилась главного спонсора - Юрия Зинченко. Бизнесмен готов помочь и радикалам.

"Если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже…", - сказал Коломойский.

Он заявил, что перед президентскими выборами 1+1 снизил цены на рекламу, "чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич (Порошенко – ред.)".

Ранее Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт в Украине. Он считает, что за борьбу Украины с Россией США и Евросоюз должны списать все долги.

В свою очередь, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что дефолт поможет Коломойскому вернуть контроль над ПриватБанком.

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.05.19, 10:02 Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен "помогать" ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на "1+1".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 10:31 Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен "помогать" ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на "1+1".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.05.19, 10:45 Друг президента рассказал о своей поддержке разных политиков.  
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  27.05.19, 10:58 Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает политика Юлию Тимошенко другом и планирует "помогать" ей на парламентских выборах путем установления...
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.05.19, 12:01 Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен «помогать» ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на «1+1».
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