Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера (3 новости) «Близкий к президенту украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух кандидатов на должность премьер-министра Украины. В фаворитах гонки Юрий Витренко (экономист,…»

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук являются фаворитами на должность премьер-министра Украины, сообщил бизнесмен Игорь Коломойский.В интервью российскому агентству РБК украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал возможных кандидатов на пост главы украинского правительства.

"В фаворитах гонки [исполнительный директор группы "Нафтогаз"] Юрий Витренко и [замглавы Офиса президента по экономическим вопросам] Алексей Гончарук", сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он хочет видеть на посту мэра Киева гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, бизнесмен ответил:

"Я тут ни при чем. Я ж не киевлянин. Вообще мэр города это не такая важная должность. Это просто коммунальщик. У него же нет своей армии".

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В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявила в интервью "Голосу Америки", что среди кандидатов на должность премьера заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.

1 августа кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", гендиректор медиахолдинга "1+1" Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева.