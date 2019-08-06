  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера
Политика
Гордон Гордон ·
· Премьер-министр · Директор · Премьер-министр Украины
Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера

Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера (3 новости)

«Близкий к президенту украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух кандидатов на должность премьер-министра Украины. В фаворитах гонки Юрий Витренко (экономист,…»

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук являются фаворитами на должность премьер-министра Украины, сообщил бизнесмен Игорь Коломойский.В интервью российскому агентству РБК украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал возможных кандидатов на пост главы украинского правительства.

"В фаворитах гонки [исполнительный директор группы "Нафтогаз"] Юрий Витренко и [замглавы Офиса президента по экономическим вопросам] Алексей Гончарук", сказал Коломойский.

Отвечая на вопрос, правда ли, что он хочет видеть на посту мэра Киева гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, бизнесмен ответил:

"Я тут ни при чем. Я ж не киевлянин. Вообще мэр города это не такая важная должность. Это просто коммунальщик. У него же нет своей армии".

Кого украинцы хотели бы видеть следующим премьер-министром, - соцопрос
Кого украинцы хотели бы видеть следующим премьер-министром, - соцопрос

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявила в интервью "Голосу Америки", что среди кандидатов на должность премьера заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман.

1 августа кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", гендиректор медиахолдинга "1+1" Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Капитал Капитал  ·  06.08.19, 13:50 Олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании, назвал двух ключевых, на его взгляд, кандидатов в премьеры страны. Замглавы офиса президента Украины по экономическим…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.19, 14:45 Близкий к президенту украинский олигарх Игорь Коломойский назвал двух кандидатов на должность премьер-министра Украины. "В фаворитах гонки Юрий Витренко (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Коломойский назвал фаворитов на кресло премьер-министра

Коломойский назвал фаворитов на кресло премьер-министра
Кабмин не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус

Кабмин не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты, -…
Коломойский в интервью российскому агентству РБК: С основной задачей Порошенко справился – спас страну от вас. Он остановил агрессию

Коломойский в интервью российскому агентству РБК: С основной задачей Порошенко…
Коломойский: Когда у ведущего Соловьева были проблемы в РФ, он вел переговоры о работе на 1+1 - РБК

Коломойский: Когда у ведущего Соловьева были проблемы в РФ, он…
Если Россия &quot;уберется восвояси&quot; с Донбасса, &quot;гражданский конфликт&quot; закончится за две недели, - Коломойский

Если Россия "уберется восвояси" с Донбасса, "гражданский конфликт" закончится за…
Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа

Выборы в Раду: ЦИК принял протокол с последнего округа
Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера

Коломойский назвал двух фаворитов на пост премьера
Зону проведения ООС посетила делегация Швейцарии

Зону проведения ООС посетила делегация Швейцарии
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рада должна сохранить комитет по вопросам семьи – Палатный

Рада должна сохранить комитет по вопросам семьи – Палатный
Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и попытка дискредитации рынка электроэнергии - эксперт

Угроза водоканалов перейти на почасовую подачу воды - шантаж и…
«Мы сделали это»: появились первые фото со свадьбы Хайди Клум и ее 29-летнего мужа

«Мы сделали это»: появились первые фото со свадьбы Хайди Клум…
Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%
Слова Медведчука перевірять на ознаки сепаратизму – рішення суду

Слова Медведчука перевірять на ознаки сепаратизму – рішення суду
Коломойский назвал вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины

Коломойский назвал вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины
Во всех случаях, когда Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом – заявление &quot;Евросолидарности&quot;

Во всех случаях, когда Порошенко пересекал государственную границу, он делал…
GM и SAIC готовят бюджетный кроссовер в стиле Range Rover Evoque

GM и SAIC готовят бюджетный кроссовер в стиле Range Rover…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.