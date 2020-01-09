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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:23
· Суд · Приватбанк · Гривна
Коломойский отсудил у ПриватБанка 22 миллиона

Коломойский отсудил у ПриватБанка 22 миллиона (4 новости)

«Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по…»

"Никопольский завод ферросплавов" из группы компаний "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского частично выиграл суд против Приватбанка.

Он стянул 21,85 миллиона гривен, которые ранее завод выплатил Нацбанку как поручитель по кредиту рефинансирования для Привата.

Решение принял Хозяйственный суд Киева, передает медиа Finbalance.

Средства с Приватбанка взыщут в пределах мирового соглашения, заключенного между заводом Коломойского и Нацбанком.

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В августе 2019-го, чтобы Никопольский завод ферросплавов как поручитель Приватбанка частично погасил его задолженность перед НБУ. Еще одно соглашение заключили 1 ноября.Нацбанк еще до национализации Приватбанка выдал ему кредит рефинансирования. Поручитилем по этому кредиту выступил завод Коломойского, который отдал НБУ под залог вагонов и тепловозов на 40 млн.грн.

После национализации Привата Нацбанк решил вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к заводу Коломойского как поручетя и готов был продать заложенные тепловозы и вагоны.

Обновлено в 19:23 «Никопольский завод ферросплавов», который входит в группу компаний «Приват» Игоря Коломойского, частично выиграл суд против ПриватБанка, в котором взыскал с банка 21,85 миллиона гривен долга по кредиту рефинансирования.

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Finance Finance  ·  09.01.20, 19:23 «Никопольский завод ферросплавов», который входит в группу компаний «Приват» Игоря Коломойского, частично выиграл суд против ПриватБанка, в котором взыскал с банка 21,85 миллиона гривен долга по кредиту…
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