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Коломойский подал пакет новых исков против НБУ - СМИ

Коломойский подал пакет новых исков против НБУ - СМИ (6 новостей)

«19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и Приватбанку, которые оспаривают…»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оспаривает в Хозяйственном суде Киева пять кредитных договоров и свое личное поручительство по ним. Первые слушания ожидаются уже 10, 22 и 23 мая, пишет издание "НВ Бизнес".Украинский бизнесмен Игорь Коломойский 19 апреля подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку". Об этом изданию "НВ Бизнес" сообщили источники в юридических кругах. Одно из производств уже находится в Едином реестре судебных решений.

Бизнесмен намерен оспорить пять кредитных договоров и его личное поручительства по ним.

Издание отмечает, что первые слушания состоятся в суде 10, 22 и 23 мая.

По словам собеседника издания, таким образом Коломойский хочет подстраховать решение Печерского суда, который удовлетворил иск бизнесмена по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных "ПриватБанку" Национальным банком Украины на сумму 9,2 млрд грн.

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"Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд. И самое главное о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева,... каким был расторгнут договор личного поручительства Игоря Коломойского в апелляционном порядке", сообщили изданию в юридической компании Asters.

По словам юристов, неприятие Печерским районным судом Киева правовых аргументов банка может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда.

"Эти выводы являются обязательными для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований. Подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а соответственно Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Игоря Коломойского", добавили в компании.

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года. Нацбанк Украины тогда возглавляла Гонтарева.

Бывший акционер "ПриватБанка" Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил требование Коломойского и отменил решение НБУ, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком.

20 апреля Печерский районный суд Киева разрешил разорвать договор личного пор

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Фото Коломойский подал новые иски к НБУ и Привату - СМИ
Фото Коломойский подал ещё 5 исков против НБУ и "ПриватБанка", - СМИ
Фото Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева – СМИ
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.04.19, 09:56 Олигарх Игорь Коломойский подал в Хозяйственный суд Киева пять исков против Национального банка и Приватбанка. Заявления поступили 19 апреля, передает "НВ Бизнес". Коломойский оспаривает пять кредитных…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.04.19, 10:26 19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и Приватбанку, которые оспаривают пять кредитных договоров и его личное поручительство в отношении…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.04.19, 10:28 Бизнесмен Игорь Коломойский 19 апреля подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и ПриватБанку. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает НВ Бизнес со ссылкой на источники в юридических…
Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 10:30 Олигарх Игорь Коломойский подал ещё 5 исков против НБУ и "ПриватБанка" в Хозяйственный суд Киева. Об этом со ссылкой на источники в юридических кругах сообщает "НВ Бизнес". Кроме того, одно из производств…
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