Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт - СМИ (16 новостей) «Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина должна поступить по примеру Греции в отношении внешних долгов - объявить дефолт»

Альтернативой дефолту Украины может стать списание западными странами ее долгов, считает бизнесмен Игорь Коломойский.Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times, которое опубликовано 26 мая.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.

Платежи Украины по кредитам достигнут максимума в 2019 году, напомнил Коломойский. При этом, по его убеждению, украинцы устали от жесткой экономии, которую навязывает стране Международный валютный фонд. Доказательством своих слов он назвал избрание Владимира Зеленского президентом.

Бизнесмен предположил, что если Зеленский будет "слушаться" Запада, то "станет как [Петр] Порошенко" его рейтинги опустятся до 5 15%.

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Альтернативой дефолту Коломойский назвал списание украинских долгов Соединенными Штатами и Евросоюзом. Запад не интересует Украина, он хочет "навредить России", заявил предприниматель.

В 2018 году в интервью журналисту Дмитрию Гордону Коломойский говорил, что в дефолте "нет ничего страшного". По его мнению, технический дефолт был лучшим выходом для Украины в 2014 году, чем реструктуризация долгов.

По состоянию на 31 марта 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,147 трлн грн: внешний долг составлял 63,92% от общей суммы (1,372 трлн грн).

Обновлено в 15:55 По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.

Обновлено в 16:27 Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина должна поступить по примеру Греции в отношении внешних долгов - объявить дефолт.