Коломойский считает, что Порошенко должен публично признать ошибочность решения о национализации ПриватБанка (4 новости) «Бывший владелец ПриватБанка и экс-глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский считает, что нынешний президент Украины Петро Порошенко должен публично признать ошибочность…»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что национализация "ПриватБанка" была связана с желанием президента Петра Порошенко приобрести акции телеканала "1+1", которые якобы были в залоге у банка. По мнению бизнесмена, Порошенко должен извиниться перед украинским народом за то, что "устроил национализацию" финучреждения, так как "хотел поживиться чужой собственностью".Бизнесмен Игорь Коломойский предложил действующему президент Украины Петру Порошенко, баллотирующемуся на второй срок, извиниться за национализацию "ПриватБанка" во время дебатов 19 апреля. Коломойский заявил об этом в интервью "Экономической правде" 18 апреля.

"Судебное решение это судебное решение. Пусть Порошенко публично признает свою ошибку. Завтра ведь дебаты, пусть скажет, что национализация это ошибка", сказал бизнесмен.

По словам Коломойского, Порошенко в 2015 2016 годах был заинтересован в приобретении акций телеканала "1+1" и вел переговоры с Игорем Суркисом о покупке 25% акций канала. Тогда глава Нацбанка Наталья Гонтарева якобы предложила ему "забрать" "ПриватБанк", в залоге у которого были акции "1+1".

Порошенко обманули вместо того, чтобы купить у Суркисов акции он "в блуд влез", отметил Коломойский. Пакета "1+1" в залогах "ПриватБанка" никогда не было, утверждает бизнесмен.

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"1+1 Продакшн" это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он дурак не разобрался. Он до этого времени вел длительные переговоры с [бизнесменами Игорем и Григорием] Суркисами о том, чтобы откупить у них 25% [телеканала], которые принадлежат Игорю Суркису", сказал Коломойский.

По его мнению, Порошенко должен извиниться перед украинским народом за то, что "устроил национализацию" банка, так как "хотел поживиться чужой собственностью".

Коломойский добавил, что в марте 2019 года Порошенко отправил к нему в Израиль на переговоры экс-главу Администрации Президента Бориса Ложкина, который должен был узнать, можно ли "искупить вину" за "неправильную" национализацию банка.

"Он говорит: а как решить вопрос с виной? Я ему говорю: как решать? Вот как забрали банк, так и верните. Когда [прокурора генпрокуратуры Константина] Кулика отстранили, он поехал обратно в Киев, как-то там, наверное, решал с Порошенко вопросы. Но я считаю, что этого мало".

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

Бывший акционер "ПриватБанка" Игорь Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". В НБУ заявили, что обжалуют это решение. Министерство финансов Украины также подаст апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда.

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