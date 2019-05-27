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Коломойский спешит сесть на "ручник" в электроэнергетике

Коломойский спешит сесть на "ручник" в электроэнергетике (8 новостей и 2 видео)

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По предварительным данным, христианские демократы из "Европейской народной партии" (ЕНП) могут получить 179 мандатов в Европарламенте нового созыва. И это на 42 места меньше, чем по итогам прошлых выборов.

Как пишет DW, социал-демократы претендуют на 150 мест (минус 36).

Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу", напротив, увеличится. С учетом мандатов партии французского президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" либералы могут рассчитывать на 107 мест. Фракция "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" также увеличится - до 70 мест.

Теперь ЕНП и социал-демократы больше не смогут вдвоем формировать большинство в Европарламенте. Им понадобится поддержка либералов или "зеленых". 

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует пария Ле Пен
Во Франции на выборах в Европарламент лидирует пария Ле Пен

Правопопулистские партиив некоторых странах, как, например, Италии или Франции, показали высокий результат. Но в целом исход голосования для них оказался ниже прогнозов. В общей сложности партии правого толка получат около 150 мандатов, однако они разделены на три различные фракции.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, "зеленых", а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента. Похоже, единственным вариантом является коалиция двух ведущих фракций ЕП - христианских демократов и социал-демократов - с либералами и "зелеными". 

Как ранее сообщал Фокус:

В общей сложности в Европарламент избирают 751 депутатов. Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2024 году будет баллотироваться в Европарламент.

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