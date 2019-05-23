Коломойский трижды встречался с Тимошенко после возвращения в Украину (4 новости) «Кортеж олигарха Игоря Коломойского трижды приезжал к дому лидера Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. Вместе с тем Тимошенко отрицает,…»

Машины, которые используются бизнесменом Игорем Коломойским, видели возле дома лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко 18-го, 21-го и 22 мая, отмечают "Схемы". В Украину бизнесмен вернулся 16 мая.После возвращения 16 мая в Украину бизнесмена Игоря Коломойского его кортеж трижды приезжал к месту проживания лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Об этом 23 мая сообщила программа "Схеми: корупція в деталях" (общий проект канала "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

Первый приезд журналисты зафиксировали 18 мая. По данным "Схем", один из автомобилей сопровождения BMW имел номер, которого нет в реестре автовладельцев, что "может свидетельствовать о том, что это либо номера прикрытия, либо поддельные". Еще один автомобиль, микроавтобус Volkswagen, ранее был замечен среди охраны нынешнего президента Владимира Зеленского. Коттедж заезжал в коттеджный городок "Серебряный залив" в поселке Козин, где живет Тимошенко.

"У ворот политика на запаркован тот же BMW, который выезжал из офиса Коломойского, и авто сопровождения самой Тимошенко это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома", сказано в материале.

Второй раз машины, которыми пользуется Коломойский, ездили в Серебряный залив" вечером 21 мая и вечером 22 мая, утверждают "Схемы".

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Вопрос журналистов, встречалась ли она с Коломойским после его приезда в Украину, Тимошенко оставила без ответа.

Коломойский один из богатейших украинцев, совладелец группы "Приват". После Революции достоинства в 2014 2015 годах он возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, но из-за конфликта с руководством государства покинул эту должность и переехал за границу. В 2012 году студия "Квартал 95", художественным руководителем которой выступал Зеленский, начала сотрудничать с каналом "1+1", совладельцем которого является Коломойский.

В ноябре 2018 года бизнесмен заявлял, что он не влияет на деятельность Зеленского. "Я сказал бы, что больше я его марионетка, чем он моя. Потому что в отношениях между "1+1" и "Кварталом" они выигрывают 10:0. Они делают все, что хотят, не контролирумые и ни в чем себя не ограничивающие", говорил Коломойский. В декабре 2018 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Зеленский заявил, что Коломойский не имеет на него никакого влияния. "Ну как он может мною управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал", сказал он.

В марте 2019 года Коломойский отметил, что никакой финансовой поддержки Зеленскому не оказывает. В апреле он говорил, что вернется в Украину в случае победы Зеленского на президентских выборах.

В Украину бизнесмен прибыл 16 мая. Коломойский заявил, что поздравил Зеленского со вступлением в должность президента Украины с помощью смс-сообщения.

21 мая Зеленский сделал ряд кадровых назначений. В частности, его администрацию возглавил Богдан, бывший личным адвокатом Коломойского, заместителями главы АП стали Руслан Рябошапка, который был советником Зеленского во время избирательной кампании, руководитель компании GoodMedia Кирилл Тимошен