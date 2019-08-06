Коломойский в интервью российскому агентству РБК: С основной задачей Порошенко справился – спас страну от вас. Он остановил агрессию (5 новостей) «По словам бизнесмена, Минским соглашениям нужна перезагрузка, а бизнес в РФ возможен только после деоккупации Крыма»

Олигарх Игорь Коломойский считает, что на Донбассе все сможет реинтегрироваться лишь после того, как отступят боевики. Об этом он заявил в интервью "РБК".

Коломойский утверждает, что для реинтеграции Донбасса необходима неделя.

"Ничего там не надо реинтегрировать. Вам (боевикам, - ред.) надо свалить просто и все реинтегрируется автоматически за одну неделю", - сказал Игорь Коломойский.

Также он добавил, что Россия "отпустит" Крым только когда ей надоест "страдать от санкций". По мнению Коломойского в Российской Федерации не изменится политика пока у власти находится нынешний президент Владимир Путин.

Коломойский: Когда у ведущего Соловьева были проблемы в РФ, он вел переговоры…

"Честно говоря, я не верю в смену власти у вас (в России, - ред.). Во всяком случае, в обозримом будущем. Все говорят, что при жизни нынешнего президента это невозможно, а я думаю, что при жизни следующего президента это еще менее возможно. Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался", - сказал Игорь Коломойский.

Олигарх утверждает, что Крым был для России, как "отравленная пешка в шахматах".

Ранее сообщалось, Зеленский подчеркнул, что особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь. Он также призвал канадский бизнес инвестировать в Украину и предложил создать специальный инвестиционный фонд.