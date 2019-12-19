Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

Генеральным директором 1+1 media стал Ярослав Пахольчук – бывший исполнительный директор медиагруппы. В то же время, олигарх Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет "ТРК Студия 1+1".

Тем временем Александр Ткаченко останется почетным президентом медиахолдинга. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Интересно, что после увольнения Александра Ткаченко с должности гендиректора 1+1 media изменило структуру управления холдингом. В состав правления вошли шесть человек. Среди них – жена Александра Ткаченко, Анна.

Правление 1+1 media

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Кто такой новый глава 1+1 media?

Ярослав Пахольчук работает в медиагруппе с апреля 2010 года. С января 2013 года он занимал должность исполнительного и директора направления платного телевидения с октября 2016 года. С 19 августа 2019 года входит в состав членов Правления 1+1 медиа.

С отличием окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальностям бакалавр экономической кибернетики и магистр информационного менеджмента

Занимал должность консультанта по продвижению ERP систем в Центре компьютерных технологий "Инфоплюс". В компании Эрнст & Янг с 2005 по 2008 годы отвечал за проекты, связанные с формированием, трансформацией и аудитом финансовой отчетности.

С июля 2008 работал в Central European Media Enterprises Group (СМЕ), сначала на должности менеджера по планированию, анализу и развитию бизнеса, а затем – заместителя финансового директора.