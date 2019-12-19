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Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1" (4 новости)

«Олигарх Игорь Коломойский, являющийся главным акционером группы 1+1 медиа, возглавит Наблюдательный совет телеканала 1+1»

Генеральным директором 1+1 media стал Ярослав Пахольчук – бывший исполнительный директор медиагруппы. В то же время, олигарх Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит наблюдательный совет "ТРК Студия 1+1".

Тем временем Александр Ткаченко останется почетным президентом медиахолдинга. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Интересно, что после увольнения Александра Ткаченко с должности гендиректора 1+1 media изменило структуру управления холдингом. В состав правления вошли шесть человек. Среди них – жена Александра Ткаченко, Анна.

Правление 1+1 media

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Кто такой новый глава 1+1 media?

Ярослав Пахольчук работает в медиагруппе с апреля 2010 года. С января 2013 года он занимал должность исполнительного и директора направления платного телевидения с октября 2016 года. С 19 августа 2019 года входит в состав членов Правления 1+1 медиа.

С отличием окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальностям бакалавр экономической кибернетики и магистр информационного менеджмента

Занимал должность консультанта по продвижению ERP систем в Центре компьютерных технологий "Инфоплюс". В компании Эрнст & Янг с 2005 по 2008 годы отвечал за проекты, связанные с формированием, трансформацией и аудитом финансовой отчетности.

С июля 2008 работал в Central European Media Enterprises Group (СМЕ), сначала на должности менеджера по планированию, анализу и развитию бизнеса, а затем – заместителя финансового директора.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  19.12.19, 20:05 Председателем правления и генеральным директором "1+1 Медиа" назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук, Игорь Коломойский возглавил наблюдательный…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 20:33 Олигарх Игорь Коломойский, являющийся главным акционером группы "1+1 медиа", возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1".
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