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Коломойский: Я не считаю себя олигархом

Коломойский: Я не считаю себя олигархом (4 новости и 1 видео)

«По словам Коломойского, у него нет влияния на исполнительную власть»

Игорь Коломойский имеет возможность влиять на власть, политику, но не пользуется этим и не использует медиаресурс для достижения бизнес-целей.

Об этом он рассказал журналистам программы "Наши деньги" во время интервью в своем офисе в городе Герцлия, Израиль.

По его словам, канал "1+1" не валил Порошенко, он показывал правду, ту, которую показывают все СМИ. Правду не скроешь. На "1+1" нет стоп-списка (людей, которых нельзя критиковать – 24 канал).

Я с уважением отношусь к коллективу "1+1". Они не будут сейчас восхвалять новоизбранного президента Владимира Зеленского или другого. Если все распродать, то надо оставить только медиа. Я борюсь не за свои финансовые интересы. Показывать правду – это и борьба за справедливость, – заявил Коломойский.

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"Отношения Порошенко с медиа – это то, как показывают его или не показывают. Мои отношения с медиа – это та или иная сторона правды. Я никогда не просил и не обращался с просьбами или требованиями к" 1+1 ", чтобы меня показали", – заявил олигарх.

Если учитывать медиа и их влияние, то да, я олигарх. Однако в классическом виде олигархии – это монополия или олигархия, то тогда я не олигарх. У меня нет исполнительной власти, – сказал бизнесмен.

Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.05.19, 20:25 По словам Коломойского, у него нет влияния на исполнительную власть.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.05.19, 22:27 Игорь Коломойский утверждает, что он не олигарх, а крупный бизнесмен. Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info. "Я не считаю себя олигархом. Порошенко - это олигарх классический. Он взобрался,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.05.19, 23:19 К олигархам, по мнению Игоря Коломойского, можно причислить Рината Ахметова и Петра Порошенко
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