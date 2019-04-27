Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому (5 новостей) «Бизнесмен Игорь Коломойский готов консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью российскому НТВ.Я готов помогать…»

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что иногда дает советы победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу НТВ.

Отвечая на вопрос журналиста, Коломойский сказал, что давал Зеленскому советы, "может быть, за шесть месяцев один-два раза".

"Я готов помогать ему советами и иногда помогаю, но это не является массовым явлением", – отметил бизнесмен.

Коломойский добавил , что Зеленский "взвалил себе на плечи большой груз" и на нем теперь лежит большая ответственность, но олигарх уверен, что будущий президент справится со всеми вызовами.

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"Что сказать? Порошенко ничего не хотел бы сказать. А Зеленскому — ни пуха ни пера. Но он меня не пошлет к черту через камеру, поэтому говорить не буду", – добавил Коломойский.

Как ранее сообщал Фокус:

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что обязательно вернется в Украину, однако не раньше официального обнародования результатов президентских выборов. Действующий президент Петр Порошенко заявил, что с Коломойским планируют рассчитаться за поддержку на выборах возвращением Приватбанка. Владимир Зеленский отметил, что Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона.