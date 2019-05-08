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Коломойский заявил, что Тимошенко просила у него деньги на выборы

Коломойский заявил, что Тимошенко просила у него деньги на выборы (6 новостей)

«Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах,…»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что экс-кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о помощи на выборах президента Украины. Об этом он рассказал во время интервью Bihus.Info. Коломойский заверил, что не помогал ей ни лично, ни через третьих лиц. "Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем, - сказал бизнесмен. - Вот я решил бы за кого-то давать свои деньги (прим. о возможной помощи через третьих лиц). Я всегда буду заложником у этих людей". Также он отметил, что у Тимошенко было множество желающих помочь финансово и "очередь стояла, чтобы дать ей деньги". Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4%. Единственным регионом, где она одержала победу, стала Ивано-Франковская область. Так5же сообщалось, что в первом туре президентских выборов 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней оказались недействительными.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.05.19, 07:12 Живущий в Израиле олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой поддержать ее на прошедших выборах президента. Об этом он заявил в интервью…
Капитал Капитал  ·  08.05.19, 07:37 Олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах. Олигарх заверил, что…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 08:01 Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах, однако он ей не помогал
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.05.19, 08:01 Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о поддержке на президентских выборах, однако он ей не помогал
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  08.05.19, 09:20 Коломойский / УНИАН Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский поделился, что бывший кандидат в президенты на выборах в Украине 2019, лидер Батькивщины...
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