Коломойский заявил, что Тимошенко просила у него деньги на выборы

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что экс-кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой о помощи на выборах президента Украины. Об этом он рассказал во время интервью Bihus.Info. Коломойский заверил, что не помогал ей ни лично, ни через третьих лиц. "Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем, - сказал бизнесмен. - Вот я решил бы за кого-то давать свои деньги (прим. о возможной помощи через третьих лиц). Я всегда буду заложником у этих людей". Также он отметил, что у Тимошенко было множество желающих помочь финансово и "очередь стояла, чтобы дать ей деньги". Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, Тимошенко заняла третье место с результатом в 13,4%. Единственным регионом, где она одержала победу, стала Ивано-Франковская область. Так5же сообщалось, что в первом туре президентских выборов 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней оказались недействительными.