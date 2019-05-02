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Коломойский: Зеленский – наша общая с Аваковым победа

Коломойский: Зеленский – наша общая с Аваковым победа (4 новости и 1 видео)

«Журналисты опубликовали первую часть разговора»

Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" надуманной историе Победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом бизнесмен Игорь Коломойский сказал в интервью Bihus.info. На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа". Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов". "У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский. На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.) Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" надуманной историей. "Это история высосана из пальца", - сказал олигарх.

Обновлено в 23:51 Журналисты опубликовали первую часть разговора

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.05.19, 19:54 Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Коломойский сказал в интервью Bihus.info.На…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.05.19, 23:40 Олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова
Обозреватель Обозреватель  ·  02.05.19, 23:51 Журналисты опубликовали первую часть разговора
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