Команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы МВФ в мае, - Данилюк (4 новости) «Команда избранного президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2019 года,…»

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уверена, что нужно продолжать сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, заявил член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк.Команда кандидата в президенты, основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который побеждает на выборах, уверена в успешном пересмотре программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда в мае. Об этом журналистам в ходе встречи с представителями компаний-членов Европейской бизнес ассоциации 25 апреля заявил член команды кандидата, экс-министр финансов Александр Данилюк, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"По МВФ. Естественно, позиция продолжать взаимодействие. Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", сказал он.

19 октября 2018 года МВФ и власти Украины договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе 21 декабря.

Обновлено в 13:29 Команда победившего в президентских выборах Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного...