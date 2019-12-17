Командование ССО: Антоненко был в зоне ООС как музыкант

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) сейчас находится в изоляторе временного содержания, пишет Радио Свобода по информации пресс-службы Командования ССО. Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Андрея Антоненко и его переводе под домашний арест. Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое прошло при участии командиров всех воинских частей в структуре Сил. Командование "готово всячески содействовать расследованию" и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие, но со времени взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря) никаких запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало. Военный контракт с Силами специальных операций Андрей Антоненко заключил в 2017 году. На службе он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС. "Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая", - сообщил пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров. В Харькове 17 декабря пройдет концерт в поддержку Андрея Антоненко, сообщил в Facebook его товарищ и музыкант Сашко Положинский. В выступлении примут участие Сергей Жадан, группы Линия Маннергейма, Папа Карло, другие исполнители. О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета, "не давая оценку делу по существу", сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Она заявила, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Влада и Инну Грищенко знает лично, и "все они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении".