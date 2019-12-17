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Командование ССО: Антоненко был в зоне ООС как музыкант

Командование ССО: Антоненко был в зоне ООС как музыкант (6 новостей)

«Командование Операции Объединенных сил объяснил, кем служил арестован Андрей Антоненко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода. По…»

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) сейчас находится в изоляторе временного содержания, пишет Радио Свобода по информации пресс-службы Командования ССО. Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Андрея Антоненко и его переводе под домашний арест. Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое прошло при участии командиров всех воинских частей в структуре Сил. Командование "готово всячески содействовать расследованию" и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие, но со времени взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря) никаких запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало. Военный контракт с Силами специальных операций Андрей Антоненко заключил в 2017 году. На службе он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС. "Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая", - сообщил пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров. В Харькове 17 декабря пройдет концерт в поддержку Андрея Антоненко, сообщил в Facebook его товарищ и музыкант Сашко Положинский. В выступлении примут участие Сергей Жадан, группы Линия Маннергейма, Папа Карло, другие исполнители. О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета, "не давая оценку делу по существу", сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда. Она заявила, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Влада и Инну Грищенко знает лично, и "все они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении".

ФОТО К НОВОСТИ: «Командование ССО: Антоненко был в зоне ООС как музыкант»
Фото Фигурант по делу Шеремета был музыкантом в ООС
Фото Фигурант по делу Шеремета был музыкантом в ООС - штаб
Фото Командование ответило, чем арестованный Андрей Антоненко занимался в ООС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  17.12.19, 10:07 Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.12.19, 10:24 Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в составе Сил спецопераций не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач на…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  17.12.19, 12:38 Командование Операции Объединенных сил объяснил, кем служил арестован Андрей Антоненко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода". По словам представителя...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 12:45 Командование Сил специальных операций ВС Украины ходатайствует перед судом об изменении сержанту ССО Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, меры пресечения с содержания…
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