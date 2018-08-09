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Комфорт, стандарт и эконом: «Укрзализныця» разделит поезда на классы

Комфорт, стандарт и эконом: «Укрзализныця» разделит поезда на классы (9 новостей)

«До конца лета Укрзализныця планирует поделить поезда на три класса — комфорт, стандарт и эконом»

"Укрзализныця" до конца лета 2018 года поделит поезда на три класса - комфорт, стандарт и эконом. Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан, передает Depo.ua. 

"Сейчас мы находимся на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры. Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда. В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут вагоны старше, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера", - сказал он. 

Александр Красноштан отметил, что в случае, если на направлении курсирует один поезд, то он будет класса эконом, чтобы поездка была доступна для любого гражданина. 

По его словам, планируется, что цены на поезда класса комфорт и стандарт будет регулировать "Укрзализныця", а цены за поезда класса эконом - государство. 

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"Если это удастся, это будут положительные изменения как для пассажира, так и для УЗ, ведь мы на многих направлениях хотели бы снизить цену на билет. Например, поезд Киев—Ивано-Франковск, где цена билета из Киева до Ивано-Франковска 300 грн, а от Львова до Ивано-Франковска на это же поезд — 220 грн. Из-за того, что система ценообразования не совершенна, и чем больше расстояние, тем меньше стоимость пассажирокилометра, это приводит к невозможности УЗ конкурировать на направлении с автоперевозками", - сказал он.

Как рассказал начальник департамента, "Укрзализныця" будет готова к таким изменениям до конца лета. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Комфорт, стандарт и эконом: «Укрзализныця» разделит поезда на классы»
Фото «Укрзализныця» разделит поезда на три класса
Фото "Укрзализныця" разделит поезда на три класса
Фото "Укрзализныця" поделит поезда на 3 класса - комфорт, стандарт и эконом
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