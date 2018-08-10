Комиссия прокуроров отказалась разрешить НАБУ обжаловать выговор Холодницкому

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник намерен обжаловать в суде решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но не уверен, что суд откроет производство или примет "положительное" решение.Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, принятое в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом на брифинге в Киеве 10 августа сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что писал обращение в КДКП, но ему ответили, что разрешения на обжалование у него нет.

"В Высший совет правосудия я точно писать не буду, так как считаю это абсолютно бесперспективным. Что касается обращения в админсуд, то в законе действительно есть норма, которая говорит, что только прокурор может обжаловать. Но не может закон отказать в доступе к правосудию. В любом случае будем обжаловать, иск почти готов и в ближайшее время будет подписан. Откроют ли производство? Не уверен. Будет ли положительное решение? После решения КДКП тоже не уверен. Но оставлять все без реакции, даже когда КДКП признает эти факты и подтверждает их, что они имели место и жалоба обоснована... Конечно, я буду писать. Результат прогнозировать не буду", сказал Сытник.

В марте 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ говорил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как тот "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц. По словам Сытника, эти данные, в частности, касались расследования против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого следствие подозревает в причастности к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы.

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30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Последний называл ситуацию провокацией и заверял, что никто не сможет заставить его уволиться.

26 июля КДКП, изучив материалы дела, решила объявить Холодницкому выговор. Сытник выразил намерение опротестовать это решение.