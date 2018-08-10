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Комиссия прокуроров отказалась разрешить НАБУ обжаловать выговор Холодницкому

Комиссия прокуроров отказалась разрешить НАБУ обжаловать выговор Холодницкому (3 новости)

«Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров отказалась разрешить Национальному антикопрупционному бюро обжаловать решение об объявлении выговора Специализированному антикорупционному прокурору Назару Холодницкому. Об…»

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник намерен обжаловать в суде решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но не уверен, что суд откроет производство или примет "положительное" решение.Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено обжаловать решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, принятое в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом на брифинге в Киеве 10 августа сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что писал обращение в КДКП, но ему ответили, что разрешения на обжалование у него нет.

"В Высший совет правосудия я точно писать не буду, так как считаю это абсолютно бесперспективным. Что касается обращения в админсуд, то в законе действительно есть норма, которая говорит, что только прокурор может обжаловать. Но не может закон отказать в доступе к правосудию. В любом случае будем обжаловать, иск почти готов и в ближайшее время будет подписан. Откроют ли производство? Не уверен. Будет ли положительное решение? После решения КДКП тоже не уверен. Но оставлять все без реакции, даже когда КДКП признает эти факты и подтверждает их, что они имели место и жалоба обоснована... Конечно, я буду писать. Результат прогнозировать не буду", сказал Сытник.

В марте 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ говорил, что прослушка в кабинете Холодницкого зафиксировала, как тот "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц. По словам Сытника, эти данные, в частности, касались расследования против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого следствие подозревает в причастности к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы.

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30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Последний называл ситуацию провокацией и заверял, что никто не сможет заставить его уволиться.

26 июля КДКП, изучив материалы дела, решила объявить Холодницкому выговор. Сытник выразил намерение опротестовать это решение.

ФОТО К НОВОСТИ: «Комиссия прокуроров отказалась разрешить НАБУ обжаловать выговор Холодницкому»
Фото Комиссия прокуроров отказалась разрешить НАБУ обжаловать выговор Холодницкому
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.08.18, 11:49 Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров отказалась разрешить Национальному антикопрупционному бюро обжаловать решение об объявлении выговора Специализированному антикорупционному прокурору…
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