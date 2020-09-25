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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 00:35
· Вооружённые силы Украины · Самолет
Комиссию по расследованию причин крушения АН-26 под Харьковом возглавит вице-премьер по промышленности Уруский

Комиссию по расследованию причин крушения АН-26 под Харьковом возглавит вице-премьер по промышленности Уруский (9 новостей)

«Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,»

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевым, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено в 23:19 Сообщение Зеленский поручил создать правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Харьковской области появились сначала на Прямий.

Обновлено в 00:35 Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица войдут в состав комиссии по расследованию аварии самолета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Комиссию по расследованию причин крушения АН-26 под Харьковом возглавит вице-премьер по промышленности Уруский»
Фото Создается госкомиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы самолета ВСУ под Чугуевом, ее возглавит – вице-премьер Уруский
Фото Создается госкомиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы самолета ВСУ под Чугуевом, Зеленский завтра едет в Харьковскую область
Фото Зеленский заявил о создании комиссии для расследования авиакатастрофы в Харьковской области
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  25.09.20, 22:21 Президент Украины Владимир Зеленский распорядился срочно создать комиссию для расследования обстоятельств и причин авиакатастрофы, произошедшей под Харьковом вчером 25 сентбря
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 22:47 ...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.09.20, 22:54 Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,
Газета День Газета День  ·  25.09.20, 22:56 В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевым,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  25.09.20, 22:56 По поручению Президента создана Государственная комиссия для скорейшего выяснения обстоятельств авиакатастрофы транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом в…
Новый Регион Новый Регион  ·  25.09.20, 23:14 Для расследования авиакатастрофы транспортного самолета АН-26, упавшего в Чугуевском районе Харьковской области, будет создана правительственная комиссия. Об этом в Telegram-канале написал президент Владимир…
Прямий Прямий  ·  25.09.20, 23:19 Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования авиакатастрофы и завтра лично отправляется в Харьковскую область. Об этом он написал…
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 00:35 Госкомиссией по расследованию обстоятельств крушения самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области будет руководить вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности…
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