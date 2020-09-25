Комиссию по расследованию причин крушения АН-26 под Харьковом возглавит вице-премьер по промышленности Уруский

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевым, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Обновлено в 23:19 Сообщение Зеленский поручил создать правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Харьковской области появились сначала на Прямий.
Обновлено в 00:35 Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица войдут в состав комиссии по расследованию аварии самолета.