Комиссию по расследованию причин крушения АН-26 под Харьковом возглавит вице-премьер по промышленности Уруский (9 новостей) «Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,»

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевым, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Обновлено в 23:19 Сообщение Зеленский поручил создать правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы в Харьковской области появились сначала на Прямий.

Обновлено в 00:35 Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица войдут в состав комиссии по расследованию аварии самолета.