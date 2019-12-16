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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 18:07
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Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер

Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер (7 новостей)

«Вероятно этот законопроект будет рассмотрен на этой пленарной неделе»

"У нас в комитете рассматривается 8 законопроектов, я имею в виду основной Кабмина и альтернативные. Но в конце концов мы получили от подкомитета по вопросам игорного бизнеса информацию о том, что законопроект готов. Завтра мы выносим его на комитет и надеюсь, что мы сможем его рекомендовать ВРУ. на сегодня законопроект №2285 стоит на январь, я предлагаю, если мы проведем через комитет, поставить на эту неделю", - отметил Гетманцев.

Обновлено в 16:29 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно…

Обновлено в 18:07 Позиция депутатов энергетического комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, по законопроекту 2543 о "зеленых" тарифах является неконструктивной.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 14:25 Вероятно этот законопроект будет рассмотрен на этой пленарной неделе
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 15:35 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект № 2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины…
Украинская правда Украинская правда  ·  16.12.19, 15:43 Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал в понедельник принять во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.
Гордон Гордон  ·  16.12.19, 15:52 Народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер заявила, что будет стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации зеленого тарифа в этом году.Энергетический комитет ВР,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 16:29 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины…
Апостроф Апостроф  ·  16.12.19, 18:07 Позиция депутатов энергетического комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, по законопроекту 2543 о "зеленых" тарифах является неконструктивной.
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Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер

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