Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики – нардеп Буймистер

"У нас в комитете рассматривается 8 законопроектов, я имею в виду основной Кабмина и альтернативные. Но в конце концов мы получили от подкомитета по вопросам игорного бизнеса информацию о том, что законопроект готов. Завтра мы выносим его на комитет и надеюсь, что мы сможем его рекомендовать ВРУ. на сегодня законопроект №2285 стоит на январь, я предлагаю, если мы проведем через комитет, поставить на эту неделю", - отметил Гетманцев.

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