Комитет кредиторов обязал "Центрэнерго" согласовывать все существенные сделки – СМИ

Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на своем сегодняшнем заседании согласовал на должность руководителя санацией предприятия ныне действующего арбитражного управляющего Евгения Луговского, а также обязал согласовывать с комитетом все существенные сделки. Об этом Українським Новинам сообщил один из участников заседания, подчеркнув, что одной из причин введенных ограничений послужила полученная информация о катастрофическом финансово- хозяйственном состоянии предприятия. Прибывшие на заседание три представителя Фонда государственного имущества ходатайствовали о переносе заседания. В чем большинством голосов им было отказано. В результате, были приняты решения, предписывающие арбитражному управляющему согласовывать заключение всех сделок с комитетом кредиторов, так как по фактам уже существующих уголовных производств о хищения средств государственной компании на сумму почти в $700 миллионов возбужден ряд уголовных дел. В ходе заседания кредиторы отметили, что явно прибыльная компания "Центрэнерго", получавшая доходы по формуле тарифообразования "Роттердам+" и в 2017 году отразившая в официальной отчетности чистую прибыль в сумме 2,6 млрд грн, в последние время демонстрирует ежемесячные убытки в сотни миллионов. По состоянию на 01.07.2019 сумма убытков составила 1,2 млрд грн. Как сообщалось ранее, Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в конце мая решил начать санацию предприятия. Один из кредиторов заявил в ходе заседания, что у него есть информация о хищениях на предприятии. В мае специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможную причастность бывшего Президента Петра Порошенко к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго" по обращению экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова. В заявлении отмечалось, что должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов госвласти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Заявитель утверждал, что действия указанной группы лиц координировались депутатом Верховной Рады, первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко и бывшим Президентом Петром Порошенко. Также должностные лица "Центрэнерго" подозреваются в закупке угля по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия. Защита Порошенко в свою очередь потребовала открыть дело против Крючкова за заведомо ложное сообщение о преступлении. В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания, по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен. В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины. 78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества. Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли стр