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Комитет кредиторов обязал "Центрэнерго" согласовывать все существенные сделки – СМИ

Комитет кредиторов обязал "Центрэнерго" согласовывать все существенные сделки – СМИ (4 новости)

«Комитет кредиторов энергогенерирующей компании Центрэнерго на своем сегодняшнем заседании согласовал на должность руководителя санацией предприятия ныне действующего арбитражного управляющего Евгения…»

Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на своем сегодняшнем заседании согласовал на должность руководителя санацией предприятия ныне действующего арбитражного управляющего Евгения Луговского, а также обязал согласовывать с комитетом все существенные сделки. Об этом Українським Новинам сообщил один из участников заседания, подчеркнув, что одной из причин введенных ограничений послужила полученная информация о катастрофическом финансово- хозяйственном состоянии предприятия. Прибывшие на заседание три представителя Фонда государственного имущества ходатайствовали о переносе заседания. В чем большинством голосов им было отказано. В результате, были приняты решения, предписывающие арбитражному управляющему согласовывать заключение всех сделок с комитетом кредиторов, так как по фактам уже существующих уголовных производств о хищения средств государственной компании на сумму почти в $700 миллионов возбужден ряд уголовных дел. В ходе заседания кредиторы отметили, что явно прибыльная компания "Центрэнерго", получавшая доходы по формуле тарифообразования "Роттердам+" и в 2017 году отразившая в официальной отчетности чистую прибыль в сумме 2,6 млрд грн, в последние время демонстрирует ежемесячные убытки в сотни миллионов. По состоянию на 01.07.2019 сумма убытков составила 1,2 млрд грн. Как сообщалось ранее, Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в конце мая решил начать санацию предприятия. Один из кредиторов заявил в ходе заседания, что у него есть информация о хищениях на предприятии. В мае специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможную причастность бывшего Президента Петра Порошенко к коррупции в энергогенерирующей компании "Центрэнерго" по обращению экс-депутата Верховной Рады Дмитрия Крючкова. В заявлении отмечалось, что должностные лица и члены наблюдательного совета "Центрэнерго" совместно с должностными лицами ФГИ и рядом должностных лиц органов госвласти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и набсовета "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Заявитель утверждал, что действия указанной группы лиц координировались депутатом Верховной Рады, первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко и бывшим Президентом Петром Порошенко. Также должностные лица "Центрэнерго" подозреваются в закупке угля по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия. Защита Порошенко в свою очередь потребовала открыть дело против Крючкова за заведомо ложное сообщение о преступлении. В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания, по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен. В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины. 78,289% акций компании принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества. Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли стр

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Гордон Гордон  ·  30.07.19, 22:12 Одна из причин, по которой комитет кредиторов обязал руководителя санацией госкомпании "Центрэнерго" согласовывать все крупные сделки, – информация "о катастрофическом финансово-хозяйственном состоянии…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 23:25 Комитет кредиторов энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на своем сегодняшнем заседании согласовал на должность руководителя санацией предприятия ныне действующего арбитражного управляющего Евгения…
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